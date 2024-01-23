胡瓜緋聞女友熊霓跟帥男約會 竟是徐薇兒：互相了解中

傳聞數月的胡瓜女友熊霓傳出新戀情，遭狗仔偷拍和開寶馬的年輕帥男約會，兩人互動親密，沒想到最後證實，寶馬男是徐薇的兒子江大成，他接受本報採訪聊戀情說，「我們在瓜哥的節目認識，就是年輕人交交朋友，一切都在了解中」，一句了解中，坦承戀情。

江大成曾是胡瓜節目「歡樂智多星」的守關學霸，也是在這個節目中，他認識經常上節目的熊霓，兩人才會相約出去看電影、約會，目前看來進度超過5個月。去年他曾說跟女友分手，他剛表示，「分手的是之前的女友」，至於熊霓，他說，「我覺得好挺好的」，熊霓跳國標舞時有一種獨特的魅力，是不是因此愛上她？他笑說，「那是她的專業」。

熊霓今年才剛滿20，江大成29，兩人年相差9歲，去年她跟胡瓜傳緋聞時，是一段相差44歲的父女差距，當時新聞鬧得沸沸揚揚，江大成和熊霓被狗仔偷拍時是去年10月，無論外型、年紀都相當登對，江大成說，「希望一切低調」。至於媽媽徐薇知不知道？他說，「我媽不知道吧，沒跟她多說」。

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