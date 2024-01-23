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39歲賴薇如認已結婚 低調進行試管寶寶

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賴薇如。 圖／擷自臉書
賴薇如。 圖／擷自臉書

過去是女團「七朵花」之一的賴薇如去年10月交往6年的男友曾透露，準備要在今年結婚，如今被爆出兩人早已登記結婚，為的就是能進行試管嬰兒。

據「鏡週刊」報導，39歲的賴薇如在35歲時就有凍卵，友人爆料指出兩人為了能夠進行試管，所以在去年上半年就登記結婚，這樣才能進行生孩子計畫，對此，賴薇如親證實，目前試管嬰兒在進行，因為這並不太容易，所以他們選擇低調進行。

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