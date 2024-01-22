陸網怒批王彩樺「強吻女兒」！幕後真相其實是這樣

王彩樺跟女兒黃于庭為了中華文化總會的「WE ARE我們的除夕夜」合體熱舞，兩人無預警當眾激吻，定格20秒驚呆全場。畫面曝光後意外引發大陸網友討論，幾個媒體帳號點評「女兒表情明顯不情願，不應為了搏版面犧牲孩子意願」。

當天表演結束後，王彩樺到後台受訪時表示，這個橋段是自己想出來的，她和女兒平常就會親親抱抱，現在女兒長大，她更珍惜跟女兒相處的時間，所以私下跟文總提議可否以母女吻作為ending pose。

她們應媒體要求，在後台又加碼親了2次，讓各家攝影都能捕捉到經典母女吻畫面。黃于庭當時頻頻往後躲，直呼不想沾到媽媽的大紅色口紅，因為她還要保持妝容完整拍攝節目宣傳預告。所以在畫面曝光後，才被解讀為抗拒媽媽親吻。

黃于庭現在就讀大三，憑藉出色外型獲封為「最美星二代」。她個性乖巧，演藝事業全交由媽媽決定。這次上演母女吻，她本身並未拒絕，只提到彩排時媽媽「沒有來真的」，所以正式演出時頗感意外。

她當天為了表演韓團舞蹈，緊張到在後台猛搥大腿。而王彩樺是女兒的定心丸，為了愛女到處打點，雖然是誤會一場，卻也成功製造話題。

網友感覺黃于庭不太情願。圖／噓星聞提供

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