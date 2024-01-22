快訊

影／太平山下「冰霰」了！ 遊客驚喜彷如置身北國雪地美景

驚！「格雷總裁」度假遇毒毛蟲 差點心臟病發 險喪命

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
傑米道南度假被有毒的毛毛蟲弄得差點心臟病發。（路透資料照片）
傑米道南度假被有毒的毛毛蟲弄得差點心臟病發。（路透資料照片）

度假時太過放鬆、掉以輕心，就有可能發生後悔莫及的憾事。以「格雷的五十道陰影」系列成為知名紅星的傑米道南，之前和友人赴葡萄牙旅遊，大夥兒本來盡情打高爾夫、暢飲美酒，卻沒料到才開心了一天，接著就都進了醫院，差點連小命都不保。

傑米道南這場度假驚魂記，罪魁禍首居然是不起眼的毛毛蟲，原來他和友人們在打高爾夫球時，都沒注意到曾接觸有毒的毛毛蟲，結果隔天先是在「早安英國」這個節目中亮相的記者友人葛登史馬特覺得左手刺痛、左臂搔癢，因為雙親之中有人是普通科醫生，所以很清楚這似乎是心臟病要發作的前兆，趕快去看醫生，幸運撿回一命。

葛登才進醫院差不多20分鐘，傑米也開始感到左手和左腳失去知覺，救護車很快來把他載走，再晚一點他也要心臟病發作。他和葛登大概一周後才從醫生口中得知，那種有毒的毛毛蟲，已經在葡萄牙南部造成一大堆的病例，不僅有狗狗因此死亡，還讓年過40歲以上的人心臟病發作，要是不趕快治療，會有致命的危險，他們就是玩得太開心，沒有警覺，才讓這趟旅程差一點樂極生悲。

延伸閱讀

華人之光！張信哲成為史上第一人 闖杜拜創先例

願意替對方扶棺！Energy復出認有所犧牲

陸網怒批王彩樺「強吻女兒」！幕後真相其實是這樣

陶晶瑩「辣杯杯」和合夥人鬧翻 愛女荳荳發聲力挺爸媽

相關新聞

陸網怒批王彩樺「強吻女兒」！幕後真相其實是這樣

王彩樺跟女兒黃于庭為了中華文化總會的「WE ARE我們的除夕夜」合體熱舞，兩人無預警當眾激吻，定格20秒驚呆全場。畫面曝...

驚！「格雷總裁」度假遇毒毛蟲 差點心臟病發 險喪命

度假時太過放鬆、掉以輕心，就有可能發生後悔莫及的憾事。以「格雷的五十道陰影」系列成為知名紅星的傑米道南，之前和友人赴葡萄...

慟！69歲台語國寶張燕清驚傳病逝 好友不捨發聲

資深音樂人、台語歌手張燕清傳出病逝，享壽69歲，台語歌手李明洋在臉書悼念：「我敬重的亦師亦友，永遠懷念你。非常不捨、謝謝...

吳彥祖罕動怒！開轟「Barbie芭比」娃娃對亞裔有刻板印象

電影「Barbie芭比」以14.41億美金（台幣447.14億元）稱霸去年全球票房，更強勢入為本屆金球獎9項大獎成為入圍大贏家！最近芭比也推出娃娃玩偶系列，主打「妳能成為任何樣子」，裡面包含許多種族、職業，但男星吳彥祖卻忍不住怒發文。

慟別媽媽…黃偉晉懺悔致歉！生前未送出訊息曝光太催淚

黃偉晉近來強忍母喪悲痛工作，據悉昨日是黃媽媽的告別式，稍早他在社群寫下對媽媽的滿滿謝意以及愧疚之情，「想跟妳說謝謝妳，在...

「天道」CP遭下藥 謝承均和她上床「精子也被取了」

謝承均、游詩璟合拍戲多年，首次在三立8點台劇「天道」演出CP，2人認識10幾年，對彼此相當熟悉，一得知要湊對，謝承均立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。