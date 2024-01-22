驚！「格雷總裁」度假遇毒毛蟲 差點心臟病發 險喪命

度假時太過放鬆、掉以輕心，就有可能發生後悔莫及的憾事。以「格雷的五十道陰影」系列成為知名紅星的傑米道南，之前和友人赴葡萄牙旅遊，大夥兒本來盡情打高爾夫、暢飲美酒，卻沒料到才開心了一天，接著就都進了醫院，差點連小命都不保。

傑米道南這場度假驚魂記，罪魁禍首居然是不起眼的毛毛蟲，原來他和友人們在打高爾夫球時，都沒注意到曾接觸有毒的毛毛蟲，結果隔天先是在「早安英國」這個節目中亮相的記者友人葛登史馬特覺得左手刺痛、左臂搔癢，因為雙親之中有人是普通科醫生，所以很清楚這似乎是心臟病要發作的前兆，趕快去看醫生，幸運撿回一命。

葛登才進醫院差不多20分鐘，傑米也開始感到左手和左腳失去知覺，救護車很快來把他載走，再晚一點他也要心臟病發作。他和葛登大概一周後才從醫生口中得知，那種有毒的毛毛蟲，已經在葡萄牙南部造成一大堆的病例，不僅有狗狗因此死亡，還讓年過40歲以上的人心臟病發作，要是不趕快治療，會有致命的危險，他們就是玩得太開心，沒有警覺，才讓這趟旅程差一點樂極生悲。

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