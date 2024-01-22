吳彥祖罕動怒！開轟「Barbie芭比」娃娃對亞裔有刻板印象

電影「Barbie芭比」以14.41億美金（台幣447.14億元）稱霸去年全球票房，更強勢入為本屆金球獎9項大獎成為入圍大贏家！最近芭比也推出娃娃玩偶系列，主打「妳能成為任何樣子」，裡面包含許多種族、職業，但男星吳彥祖卻忍不住怒發文。

吳彥祖昨（21）日深夜在微博上發文寫下：「我很支持多元。但一個號稱『你可以成為任何人』的亞裔芭比設定卻是小提琴家或熊貓醫生？那更像是『你可以成為你的亞裔父母希望你成為的任何人』吧。這要不是個非亞裔用刻板印象瞎搞的，就是設計這個的是個背負了代際創傷的亞裔。」

發文曝光後，引來網友們紛紛留言指稱：「其實設計這個娃娃的人對亞裔、東亞一無所知」、「你說得很有道理，這種設定仍然充滿了對亞裔尤其是華人的刻板偏見」、「醫生和音樂家可能是亞裔父母最忘希望小孩成龍的工作？」、「熊貓醫生視個什麼鬼？不僅刻板印象還很無知」、「三觀太正，這真的純純刻板印象」、「看到你在IG上的這條貼文還被人罵，那些人真的太離譜了」。

吳彥祖不滿芭比娃娃以「妳能成為任何樣子」推出玩偶。(取材自微博)

吳彥祖罕見動怒。 圖／摘自微博

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