慟別媽媽…黃偉晉懺悔致歉！生前未送出訊息曝光太催淚

黃偉晉近來強忍母喪悲痛工作，據悉昨日是黃媽媽的告別式，稍早他在社群寫下對媽媽的滿滿謝意以及愧疚之情，「想跟妳說謝謝妳，在妳的愛之下，你兒子我成為了還不錯的人，就是脾氣差、愛嗆網友跟妳差不多脾氣，真的很想妳哦，之後也會一直想，愛妳。」

黃偉晉在跨年夜演出當天收到媽媽過世的噩耗，事後得知爸爸跟媽媽一起看完他的跨年表演，沒多久後媽媽在睡夢中離世。他在靈堂自豪地向媽媽炫耀說自己表演很棒，沒想到擲筊卻沒有聖筊，他好奇問說「難道是想聽『過去式』，結果我跟邱鋒澤沒唱嗎」，結果就是聖筊，於是他立刻播放討媽媽開心，「知道她有看我跨年的表演，我很開心，因為她超愛看我演出片段然後放超大聲。媽，希望妳看完是開心的睡著。」

他說媽媽前年發病，瞬間失去了基礎的行動與自理能力，並被醫師診斷出沒剩下多少時間，「一夕之間，那個整天在家滿場飛的媽媽我再也沒見過了。這個消息對我來說打擊很大，不知道該怎麼辦，畢竟一被通知就是告訴你倒數計時開始，第一次看到我媽要化療前的樣子，我下樓就崩潰了，那是我沒看過的她的狀態，甚至不敢也不想再看多一次。」

害怕的他第一時間選擇逃避，即便媽媽在家養病，卻很少走進房間關心媽媽，甚至編織出媽媽一切都好的假象，他發文難過地說：「這是我做的最錯的一件事情。」後來親友看不下去勸他多跟媽媽說話，他直到幾個月前才走進房間跟媽媽互動，在去年底媽媽病情惡化時噴淚道歉，並說出所有內心話，只是媽媽依舊是那個記憶中的媽媽，告訴他「沒關係」、「你們好好的就好了」，甚至不忘逗親友開心，這些逞強看在他眼中讓他更捨不得。

而讓他最為心痛的是媽媽來不及送出的訊息，他最後一次聊天是跟媽媽分享自己拍到的流星影片，「被已讀不回，我想說應該是身體太不舒服到沒辦法用手機了，結果我媽走了之後，家人點開她LINE跟我的視窗，發現有文字結果沒送出。」黃媽媽打字說「兒子你很棒哦，你們都要好好照顧自己，要睡飽、要吃飯喔，平安健康快樂加油哦，媽媽也一直支持你，媽媽也愛你們」，充滿鼓勵的內容讓黃偉晉忍不住淚流滿面，他坦言雖然常常掉淚，但是自己調適得很好，也會照顧自己不讓在天上的媽媽擔心。

黃偉晉(右)忍痛送走媽媽。圖／摘自IG

黃偉晉(左)很開心媽媽替自己生了張混血兒臉。圖／摘自IG

黃偉晉看到媽媽來不及送出的訊息，數度放聲大哭。圖／摘自IG

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