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「天道」CP遭下藥 謝承均和她上床「精子也被取了」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導

謝承均、游詩璟合拍戲多年，首次在三立8點台劇「天道」演出CP，2人認識10幾年，對彼此相當熟悉，一得知要湊對，謝承均立刻傳訊息給對方，游詩璟則回：「終於輪到我了！」謝承均也虧她：「為了妳，我的精都被取了！」。

劇中，李興文大玩風水鬥法，為了取得真正血脈，和丁國琳聯手，設計下藥游詩璟、謝承均發生關係，藉此人工取精取卵製造胚胎，讓他能獲得「血脈血」成為他的轉生術素材；觀眾形容這位風水師「真的很變態但卻好好看」，而李興文這次是一位十足變態風水師，也跳脫以前的正直形象。

游詩璟、謝承均在劇中分別被取卵、取精又被下藥，2人酒後不省人事，清醒後才發現裸身躺床，還以為是長輩將2人送作堆，被問裸露程度，謝承均笑說：「這一場床戲，游詩璟露到哪裡，我就露到哪裡。」惹得游詩璟開玩笑要露胸肌。

謝承均笑稱，至今沒拍過「正常」親密床戲，幾乎每一場床戲都遭設計，連這次也是「被強迫」，還和游詩璟討論詮釋的「陳文堯」角色到底是不是處男？因角色從小就有喜歡的「安潔」，而彼此間又是清清白白的，所以他得出結論「陳文堯應該是處男」，而把「第一次」給了江超越(游詩璟飾)。對於沒拍過浪漫床戲，謝承均覺得還好，畢竟拍床戲其實不是件享受的事，游詩璟也說根本沒有享受可言，她拍的時候穿不多，結束後卻要全身是汗，過程完全省略，大呼沒有「過程」如何享受，笑說：「我都和導演大喊我想要過程啦！」

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