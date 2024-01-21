「換乘戀愛3」班底職業全曝光！女偶像被前任當場公開

韓國人氣戀愛實境秀「換乘戀愛」邀請分手情侶換換愛，新穎題材從2021年播出後備受歡迎，第三季日前開播，最新一集所有人職業大公開。首集就被主持人認出是偶像女團BESTie成員的宋多惠，還沒說出自己的職業，與她愛情長跑13年的前任徐東振就搶先公開，「我100%知道」。

他冒著被發現是前男友的風險也在眾人面前形容，女方的工作性質是「在當兵最辛苦時，彷彿就像一道光」。問及大膽這麼做的原因，徐東振透露，因為怕前女友說出來，別人可能不知道是哪團，「怕她心裡會難受，我希望前任的職業受到尊重。」因此故意假裝早就被他認出來。

這段播出後韓網友瘋狂討論，「和一個人交往這麼久都是有理由的，真的看到哭」、「他真的是一個很好的人」、「太暖了，兩個人不能復合嗎？」

東振與多惠高中時期曾在同一公司當練習生，後來因戀愛被抓包而雙雙離開，一直以多惠為優先的東振，在多惠出道後有段時間擔任她的經紀人，現在則成為食品製造公司老闆，另外3位男參加者，「高挑男」金光泰是販售進口魚子醬、松露的業務，「捲髮男」李朱園則是音樂製作人，曾幫BTS防彈少年團公司HYBE娛樂的練習生製作伴奏音樂，「花美男」趙輝賢則是名校高麗大學大四生。

女生的職業也引發關注，窈窕白皙的李宥貞雖然是航空相關科系畢業，但沒有選擇當空姐，現在則是時尚美妝廣告的商業模特兒；文靜女孩李瑞景是牙醫助理，聰慧又愛笑的李惠媛則暫以英文講師為職，目標在時尚產業外商企業工作。

本集意外掀起討論度的還有這一幕，原來是「花美男大生」趙輝賢首次和「美妝模特兒」李宥貞約會，他買了飲料，因為雙手已經各拿一杯，只好把兩支吸管擱在兩邊耳朵上，以「雙耳插吸管」模樣大搖大擺在街上晃，該幕引起韓網劇烈討論，「好奇去聯誼，對方這樣出現會怎樣？」

「換乘戀愛3」在Hami Video每週六跟播，第一、二季全集也在Hami Video上架。

徐東振還是心繫宋多惠。圖／Hami Video提供

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