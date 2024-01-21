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歐陽妮妮認搬到杭州5個月 當直播主暴瘦8公斤

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
歐陽妮妮。 圖／擷自IG
歐陽妮妮。 圖／擷自IG

歐陽妮妮日前在IG上開放網友提問，洩露近況曝光自己搬到杭州當起直播主，還為此瘦了7、8公斤，有時想念家裡的毛孩子，就會回台。

歐陽妮妮吐露去年8月就已搬到杭州，媽媽傅娟也陪著她一起搬過來，剛開始有許多生活細節需要適應，有時很想念家裡毛孩子，晚上想到就會哭，現在也當起直播主，會分享一些生活愛用小物，目前因為工作忙，加上又戴了牙套，吃不太下東西，所以體重約49~50公斤，去年這個時候，她的體重有56~58公斤。

歐陽妮妮搬到杭州當直播主。 圖／擷自IG
歐陽妮妮搬到杭州當直播主。 圖／擷自IG

歐陽妮妮搬到杭州當直播主。 圖／擷自IG
歐陽妮妮搬到杭州當直播主。 圖／擷自IG

歐陽妮妮搬到杭州當直播主。 圖／擷自IG
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歐陽妮妮搬到杭州當直播主。 圖／擷自IG
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