亞歷鮑德溫誤殺攝影師再被起訴 過失殺人「4級重罪」最重可判18個月
美國男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年拍攝電影Rust時，持槍射中一名攝影師致死，今天再度依過失殺人罪名被起訴。他先前也曾被起訴，但數月前獲撤銷。
路透社報導，新墨西哥州大陪審團今天在獨立法醫檢驗後提出起訴書，認為65歲的亞歷鮑德溫應在排練時扣下手槍扳機，子彈才會射出，擊中賀勤茲（Halyna Hutchins）的胸腔致死。
這項發現與聯邦調查局（FBI）先前做的火器試驗一致。
亞歷鮑德溫的律師尼卡斯（Luke Nikas）和史派洛（Alex Spiro）今天代表亞歷鮑德溫發布聲明說：「我們法庭上見。」
當檢方去年10月宣布有意將此案送交大陪審團時，辯護律師團說，一齣「可怕的悲劇…已變成這種受到誤導的起訴」。
亞歷鮑德溫曾獲艾美獎（Emmy Awards）肯定，也曾在熱門喜劇影集「超級製作人」（30 Rock）中演出。他否認扣動扳機，認為自己不該為賀勤茲之死負責。
擊中賀勤茲的子彈還傷及導演蘇薩（Joel Souza）的肩膀。
根據警方筆錄，助理導演郝斯（David Halls）在案發前把槍遞給亞歷鮑德溫時，曾說這是把「冷槍」，意思是裡面沒有實彈或空包彈。郝斯告訴警方，他不知道槍裡有裝彈。
特別檢察官莫利賽（Kari Morrissey）曾說，如果獨立檢驗發現手槍處於「運作狀態」，將對亞歷鮑德溫提出新的指控。
檢方先前撤銷對亞歷鮑德溫的指控，理由是有證據顯示手槍的擊錘可能經過改造，不須扣動扳機即可射擊。
向聖塔菲（Santa Fe）第一司法地區法院提出的起訴書，在兩種可供選擇的法律定義下，以過失殺人罪名起訴亞歷鮑德溫，分別是「使用火器過失」致死和「未適當謹慎或注意」行為致死。
若此案進入審理階段，將由陪審團決定這兩種理論是否有足夠證據證明有罪。
在新墨西哥州，過失殺人屬於第4級重罪，最重可處以18個月徒刑。
賀勤茲雙親的律師歐瑞德（Gloria Allred）今天在聲明中說，賀勤茲的父母一直在追尋案發當天孩子慘遭射殺的真相，他們持續在民事訴訟中追尋真相，也希望刑事司法系統追究責任。
亞歷鮑德溫和其他Rust電影製作人於2022年10月就賀勤茲家屬提出的不當致死控訴達成和解。
這部電影去年4月在蒙大拿州恢復製作，上映日期未定。
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