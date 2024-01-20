恭喜！洪詩、李運慶女兒出生 感動哭了：一切好不真實

洪詩與李運慶19日分享剖腹產下女兒哺哺，洪詩孕期一波三折，一度被要求當「樹懶」安胎，終於「卸貨」，感動表示：「從得知懷孕，到親耳聽到哺哺的哭聲，到感受哺哺在我臉旁邊的觸感，這一切真的好不真實、好神奇！」

洪詩透露，一聽到女兒哭聲，「我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺」。「一個人在肚子裡孕育著一個生命，原本只是小小的胚胎，見到面時已經長得如此可愛，完全無法想像，這9個多月就是妳一直在我肚子裡動來動去。」並對女兒喊話：「謝謝妳來當我們的女兒，爸爸、媽媽真的好愛妳。」

李運慶也形容：「看到她出來的那一刻，我刻意維持的淡定崩潰了，她哭得大聲而秀氣，很難讓我不回應她。太太在哺哺被護理師抱去身邊親親後，就沉沉地睡去了，我看著她們，幸福地繼續太太交代給我的拍攝任務。」洪詩原本想要自然產，但最後剖腹產，原因是寶寶「頭太大」，李運慶認為：「應該是像到我的腦容量；腳很長，應該是來自愛跳舞的太太。」

洪詩(後)與李運慶感動分享女兒出生。圖／繁星浩月提供

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