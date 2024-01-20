快訊

台南交通好可悲？ 塞車塞到變惡夢…當地人贊同：每次回去都想吐血

113學測自然／總題數再減少、化學偏難 教師：生物部分選項超必修範圍

T1聯盟／卡森斯首戰繳「雙10」 率雲豹29分大勝獵鷹

恭喜！洪詩、李運慶女兒出生 感動哭了：一切好不真實

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
洪詩感動分享女兒出生。圖／繁星浩月提供
洪詩感動分享女兒出生。圖／繁星浩月提供

洪詩李運慶19日分享剖腹產下女兒哺哺，洪詩孕期一波三折，一度被要求當「樹懶」安胎，終於「卸貨」，感動表示：「從得知懷孕，到親耳聽到哺哺的哭聲，到感受哺哺在我臉旁邊的觸感，這一切真的好不真實、好神奇！」

洪詩透露，一聽到女兒哭聲，「我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺」。「一個人在肚子裡孕育著一個生命，原本只是小小的胚胎，見到面時已經長得如此可愛，完全無法想像，這9個多月就是妳一直在我肚子裡動來動去。」並對女兒喊話：「謝謝妳來當我們的女兒，爸爸、媽媽真的好愛妳。」

李運慶也形容：「看到她出來的那一刻，我刻意維持的淡定崩潰了，她哭得大聲而秀氣，很難讓我不回應她。太太在哺哺被護理師抱去身邊親親後，就沉沉地睡去了，我看著她們，幸福地繼續太太交代給我的拍攝任務。」洪詩原本想要自然產，但最後剖腹產，原因是寶寶「頭太大」，李運慶認為：「應該是像到我的腦容量；腳很長，應該是來自愛跳舞的太太。」

編輯推薦

洪詩(後)與李運慶感動分享女兒出生。圖／繁星浩月提供
洪詩(後)與李運慶感動分享女兒出生。圖／繁星浩月提供

相關新聞

恭喜！洪詩、李運慶女兒出生 感動哭了：一切好不真實

洪詩與李運慶迎接女兒哺哺出生，洪詩感動表示：「從得知懷孕，到親耳聽到哺哺的哭聲，到感受哺哺在我臉旁邊的觸感，這一切真的好...

滿島光「沒有眉毛」了！兩岸時尚照風格差很大 網驚：這是同一人？

日本女星滿島光和男星佐藤健主演《First Love初戀》擄獲大批觀眾的心，去年底還受邀來台，與許光漢搭檔擔任金馬獎頒獎嘉賓，2人互動可愛，被讚「同框畫面養眼」、「出場自帶BGM」。不過19日她為中國版《費加羅男士》拍攝的封面曝光，「沒有眉毛」的模樣，網友看了驚呼：是瘋了嗎？更與本月才曝光的台灣《VOGUE》封面作對比，直言：這是同一人？

松本人志捲性醜聞疑雲 週刊再爆他有特殊性癖

日本綜藝天王松本人志捲性醜聞疑雲，去年底被日媒《週刊文春》報導「強逼女子發生性行為」，近期再爆他有特殊性癖好。

任賢齊健康有狀況「要找靈骨塔」！九孔帥過他超不甘心

任賢齊將於3月16日在台北流行音樂中心舉辦「輝葉律動 齊跡2024 任賢齊演唱會」，19日記者會上他吐露最近宣傳電...

15歲年齡差昔成婚遭酸 黎姿甜靠富商老公放閃「牽手走過第15年」

香港女神黎姿退出演藝圈多年，動態依舊引人關注。她18日曬出鮮花美照，還公開甜靠富商老公馬廷強的合照放閃，透露兩人已攜手走過第15年，鮮花就是老公送的。

前元祖少奶奶在家昏倒急送醫！點滴照曝光證實病情

「前元祖少奶奶」安晨妤離婚3年多，重心放在電商事業，被爆料介入已婚醫師的家庭，還逼已婚醫師離婚，她雖第一時間發出4點聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。