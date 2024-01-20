松本人志捲性醜聞疑雲 週刊再爆他有特殊性癖
日本綜藝天王松本人志捲性醜聞疑雲，去年底被日媒《週刊文春》報導「強逼女子發生性行為」，近期再爆他有特殊性癖好。
據《週刊文春》報導，為松本人志「提供」女性的藝人後輩依他的要求整理出了「女性選拔須知」的文件，為松本人志喜愛或無法接受的類型和職業等，譬如「黑髮」、教師、律師」等內容。
根據早前報導中女性說法，松本人志的「劇會」在東京、大阪、福岡等地都舉辦過。此外據知情人士還爆料在下令選擇女性的過程，都不得提到松本人志的名字，且會用「沾醬」代稱被提供的女性。
松本人志及經紀公司吉本興業早前對於報導皆否認，這個月8日他更發文表示「毫無根據」，並暫停工作，專心準備打官司。
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