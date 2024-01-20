任賢齊健康有狀況「要找靈骨塔」！九孔帥過他超不甘心
任賢齊將於3月16日在台北流行音樂中心舉辦「輝葉律動 齊跡2024 任賢齊演唱會」，19日記者會上他吐露最近宣傳電影「臨時劫案」忙翻，昨天只睡2小時，嚴重睡眠不足，不過這算是小case，因為6年前他為電影「跑馬」增胖，體重破百，不但胖到變路人，連九孔都比他帥。
任賢齊說最近雖然忙，但健檢一切OK，相比之前增胖的健康狀況，他說先前慘到不行，醫生看了他的各項指標，叫他直接去找靈骨塔了，還有醫學教授看了他的體檢，直問「這人是要自殺嗎」，他笑說：「我當時有新加坡演唱會，唱兩首歌就喘到不行，歌迷都認不出我，還以為是暖場的。」
任賢齊回憶好友九孔擔任他演唱會主持人，結束後想去環球影城玩，任賢齊一度不想，因為覺得人太多會被認出，豈料竟沒一個人認出他，「有路人說要拍照，我還以為是跟我，結果是要跟九孔拍，叫我幫忙拍照。」「輝葉律動 齊跡2024 任賢齊演唱會」將於27日中午12點全面啟售，購票上KKTIX 或全家便利商店FamiPort。
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