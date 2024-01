15歲年齡差昔成婚遭酸 黎姿甜靠富商老公放閃「牽手走過第15年」

珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)重返歌壇,專輯《This Is Me... Now》將於2月正式發行,新專輯還是她第三張專輯《This Is Me... Then》後續,而隨著新專輯正式發行當天,還將會有時長約65分鐘的電影《This Is Me...Now:A Love Story》於 Amazon Prime Video 上線。

2024-01-18 20:55