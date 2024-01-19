15歲年齡差昔成婚遭酸 黎姿甜靠富商老公放閃「牽手走過第15年」

香港女神黎姿退出演藝圈多年，動態依舊引人關注。她18日曬出鮮花美照，還公開甜靠富商老公馬廷強的合照放閃，透露兩人已攜手走過第15年，鮮花就是老公送的。

黎姿18日於社群平台寫道：「不知不覺今年已經是我們牽手走過的第15年。謝謝你每年都記得送上我最愛的鮮花，我們的關係就像這些花朵，色彩繽紛又充滿活力，多年來的相處就如灌溉鮮花的養分。」藝人好友容祖兒、胡杏兒等人也留言恭喜他們結婚週年快樂。

黎姿感謝老公一路來的支持與陪伴，讓她可以無懼挑戰向前行，而夫妻倆育有3女，黎姿也寄語：「期待未來一起見證我們的三顆種子健康地快樂成長」。

黎姿與馬廷強有15歲的年齡差，當初結婚曾被酸，如今兩人已攜手走過15個年頭，且日前還傳來黎姿因車禍重傷癱瘓的弟弟成功站起來了，喜事讓人紛紛恭喜祝福。

黎姿曬出和老公的甜蜜合照。圖／截自IG／gigilai_official

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