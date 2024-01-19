前元祖少奶奶在家昏倒急送醫！點滴照曝光證實病情
「前元祖少奶奶」安晨妤離婚3年多，重心放在電商事業，被爆料介入已婚醫師的家庭，還逼已婚醫師離婚，她雖第一時間發出4點聲明否認，正宮卻也回擊律師聲明表示有證據，安晨妤再硬起來，要求正宮道歉否則告到底。身為商界女強人，連日來被小三疑雲弄得身心俱疲，本報接獲讀者直擊安晨妤今神情憔悴走出醫院。
而安晨妤隨後也在臉書po出點滴照，表示「身為企業家母兼父職，凡事當自強，點滴打完，又是戰鬥的一天，莫須有的指控，時間會證明一切」，也提到這幾天累壞了，「一個人就醫，等等還有會議和公務行程，女生不要想著嫁入豪門，讓自己成為豪門不是更有底氣？撫養一對寶貝兒女，我有能力全心守護他們的幸福而奮鬥」。
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