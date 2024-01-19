龍俊亨認愛泫雅：正好好地交往 曝昇華情侶原因「給彼此積極能量」
「南韓小野馬」泫雅與HIGHLIGHT前成員龍俊亨18晚間雙雙PO牽手照，疑公開戀情，19日雙方經紀公司回應「不干涉藝人私生活」，龍俊亨透過粉絲交流軟體正面認愛。
在戀愛報導刊出後，龍俊亨透過粉絲交流平台認愛，他表示消息太突然，可能會讓粉絲們感到驚訝，但也說道「我們能給予彼此積極的能量，正好好地交往，希望大家多多關照！」而泫雅則被眼尖網友發現點讚了祝福留言，兩人公開戀情認愛都很直接。
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