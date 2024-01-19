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周海媚遺作開播女神扮相曝光 網卻怒批「吃人血饅頭」

聯合報／ 記者杜沛學／即時報導
周海媚病逝讓許多粉絲相當難過。圖／摘自微博
周海媚病逝讓許多粉絲相當難過。圖／摘自微博

一代女神周海媚去年12月11日病逝，而她生前演出的「仙劍四」近日開播，眼尖網友發現片頭中的「友情出演」出現了她的名字，但是被加上框，代表此人已逝，據悉她在劇中飾演「玄天神女」一角，微博上也曝光疑似當時扮相照，她在休息室親切與工作人員合照。

「周海媚友情出演了仙劍四」一度登上微博熱搜，許多網友認為是該劇為宣傳拿出來炒作，氣喊：「請尊重逝者吧，不要蹭熱度。」、「這是在吃人血饅頭嗎？」、「不要再消費姐姐了，逝者安息。」但也很多網友看了覺得遺憾，「要是早幾個月播出就好了，姐姐也能看看自己的作品」。

周海媚的演出名單上加了框。圖／截圖自愛奇藝
周海媚的演出名單上加了框。圖／截圖自愛奇藝
疑似周海媚(左)拍攝「仙劍四」的扮相照。圖／摘自微博
疑似周海媚(左)拍攝「仙劍四」的扮相照。圖／摘自微博

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