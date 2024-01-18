珍妮佛羅培茲新專輯要來了 搭新歌主演電影預告、卡司陣容全曝光

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）重返歌壇，專輯《This Is Me... Now》將於2月正式發行，新專輯還是她第三張專輯《This Is Me... Then》後續，而隨著新專輯正式發行當天，還將會有時長約65分鐘的電影《This Is Me...Now：A Love Story》於 Amazon Prime Video 上線。

《This Is Me...Now：A Love Story》電影預告於17日曝光，綜合外媒報導，電影由珍妮佛羅培茲與曾獲得葛萊美獎的導演大衛梅耶斯（Dave Meyers）共同創作，並將由珍妮佛羅培茲的歌曲串連而成，她未找到愛情將踏上奇幻之旅演，出陣容包括還包括饒舌歌手Fat Joe、演員崔弗諾亞（Trevor Noah）、巨星馬龍（Post Malone）、女星珍妮佛路易斯（Jenifer Lewis）等眾多藝人。

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