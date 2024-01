珍妮佛羅培茲新專輯要來了 搭新歌主演電影預告、卡司陣容全曝光

珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)重返歌壇,專輯《This Is Me... Now》將於2月正式發行,新專輯還是她第三張專輯《This Is Me... Then》後續,而隨著新專輯正式發行當天,還將會有時長約65分鐘的電影《This Is Me...Now:A Love Story》於 Amazon Prime Video 上線。

《This Is Me...Now:A Love Story》電影預告於17日曝光,綜合外媒報導,電影由珍妮佛羅培茲與曾獲得葛萊美獎的導演大衛梅耶斯(Dave Meyers)共同創作,並將由珍妮佛羅培茲的歌曲串連而成,她未找到愛情將踏上奇幻之旅演,出陣容包括還包括饒舌歌手Fat Joe、演員崔弗諾亞(Trevor Noah)、巨星馬龍(Post Malone)、女星珍妮佛路易斯(Jenifer Lewis)等眾多藝人。

