台8資深女神驚遇車禍「車頭被撞凹」！竟還安慰肇事者

57歲的林秀玲嫁給大陸演員姚卓君後，相隔12年才再度回歸台灣演藝圈，近來在三立8點檔「天道」中戲份吃重。她今突然在臉書上透露：「我出車禍了…撞的不輕，連車牌都撞飛了。」嚇壞戲迷。

林秀玲透露：「今天本來要帶我老公一起去上重訓課，沒想到碰到一位先生，因為家庭因素導致他精神狀況不佳，在不該迴轉的地方快速迴轉，我就算想避免碰撞也沒有辦法。然後就是一連串的等警察、做筆錄、連絡保險公司、找拖吊業者……」林秀玲獲知對方狀況後，「我還安慰他這位肇事的先生，叫他要冷靜下來，才能把家裡事情處理好，他眼眶都紅了，我看了也很不捨…唉，人生真的有很多功課要作……」

車禍後，林秀玲也看開表示：「最後我跟我老公就徒步去找捷運站，中途太累了找個地方喝咖啡，我跟他說算是意外的約會。算好時間坐捷運去接兒子，然後再一起坐小黃回家。」對於人沒事已經很感恩。林秀玲演出「天道」和昔日同學陳霆對戲，陳霆曾形容，以前同班的時候，林秀玲是大家心目中的女神，根本不敢肖想追求對方，沒想到過了40年，現在可以同台演感情戲。

林秀玲出車禍。圖／摘自臉書 林秀玲(後)與老公姚卓君。圖／摘自臉書 林秀玲的車子車頭都被撞凹。圖／摘自臉書

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