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胡瓜新寵換成她！ 啦啦隊女神遭起底

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
啦啦隊女神笑笑外型相當甜美。圖／想想時間有限公司提供
啦啦隊女神笑笑外型相當甜美。圖／想想時間有限公司提供

日前胡瓜在限動分享近況與啦啦隊女神笑笑同框用餐，大家猜測莫非胡瓜新寵已經另有其人？新歡身份也被起底。

啦啦隊女神笑笑以台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「電豹女」冠軍出道，2023年參加T1聯盟台啤永豐雲豹徵選會，在150位參賽者中脫穎而出，對於能在徵選會中擊敗眾多競爭者奪冠，笑笑表示：「從小比賽沒有得過冠軍，當下獲得冠軍後，激動到喜極而泣！因為是我人生中第一次拿到冠軍。」

多才多藝的笑笑，除了擁有啦啦隊身份外，本身也是一位有氧老師 她透露成為一位專業的有氧老師，管理體態相當重要，之前一度胖到55公斤，為了維持身材，一餐只吃一根小黃瓜。鍛鍊身材時，除了在學校體能訓練以外，結束後再去健身房跑步跑一個小時，目前長期維持44公斤，一切都是努力的成果。

笑笑也是胡瓜主持的「綜藝大集合」的常客，在節目中有亮眼表現，笑笑說：「瓜哥每次錄完影都會跟每一位來賓藝人說謝謝！還時常在等高鐵的時候請大家吃漢堡。他身為主持大哥大還這麼客氣有禮貌，從不擺大哥的架子，又大方，很值得我們學習。」

笑笑分享，自己能進入演藝圈完全靠胡瓜提攜，「我非常感謝瓜哥，他是我的貴人；也因為瓜哥提拔，讓我有機會錄《綜藝大集合》。很巧的是，在跟經紀公司簽完約後，才發現原來我經紀人跟瓜哥有10幾年的交情，而且我第一次節目錄影時，她就在現場，很特別的緣分！」

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