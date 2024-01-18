健康亮紅燈！國光女神面癱 驚爆罹病「恐一輩子無法康復」

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噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
許薇安透露目前已經暫停工作。圖/摘自許薇安臉書
許薇安透露目前已經暫停工作。圖/摘自許薇安臉書

模特兒發跡的許薇安擁有34E傲人上圍，自「國光幫幫忙」曝光後人氣紅不讓，不過近來她卻出面自爆罹病，今天凌晨宣告全面停工！

許薇安18日凌晨在IG上發文，自爆罹患「貝爾氏麻痹症神經失調」，並透露自己的病況，例如半邊的臉沒知覺、眼睛一隻避不起來而另一隻眼睛視力模糊，就連喝水吃東西都會流出來，坦言這種病在臨床學上目前沒有根本醫治的藥物，「最久可能一輩子都康復不了」。

許薇安解釋，自己所罹患的「貝爾氏麻痹症神經失調」病因不明，醫學界則推測是病毒感染入侵大腦的第七對顏面神經，好發在季節交替時，且無醫治的藥，目前只能先吃高劑量的類固醇治療。而中醫則認為這是因為身體太勞累，導致免疫力低下，病毒入侵神經系統，引起發炎，「治療期最快3週到1個月會康復，最久可能一輩子都康復不了」。

許薇安表示，現在每天醒過來都在期待病已經好了，無奈總是一次次失望，看著面癱的自己，很痛苦且難熬，「更不敢出門面對人群，瞬間讓我人生down到谷底，天天自己一個人的時候獨自流淚痛哭」。即便如此，她仍樂觀看待，目前只能暫時先將工作推掉，每天針灸、下午電療、晚上復健，做一些手工、畫畫等，並努力調整自己的心理狀態，期盼病況能改善。

最後，許薇安則強調：「拜託不要過度關心我，不然我覺得我好像很可憐很異類」

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