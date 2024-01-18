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周星馳天價片酬曝光 竟比張國榮費用高3倍

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
黃百鳴(左起)與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足夠搞笑。圖／采昌提供
黃百鳴(左起)與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足夠搞笑。圖／采昌提供

周星馳（星爺）主演的「家有囍事4K數位修復加長版」將在台上映，據悉，當年星爺片酬約200萬港幣（約新台幣783萬元），怎料他竟開出四倍的800萬港幣（約新台幣3132萬元）天價才願接演，比張國榮的300萬（約新台幣1174萬元）高出近3倍，但因為星爺對表演要求極高，連加不加戲都有自己獨到的見解，加上電影即將開拍，出品人暨主演之一的黃百鳴只好答應，也服表示：「他的演繹真是很好。」

片中一幕常家三兄弟吃早餐的橋段當中，張國榮曾和黃百鳴商量是否要加戲或加台詞，讓場面更加精采。於是兩人找星爺商量，沒想到星爺一看劇本，便直言這段已經非常好，根本不用加戲。於是，這場早餐戲在三人你來我往的演繹當中，星爺透過他精彩的表情與動作，完成跟黃百鳴與張國榮的互動。

另一方面，星爺也會適時加戲，讓場面更加精采。一場他跟李麗珍偷情，差點被女友張曼玉抓包的橋段當中，劇本原是星爺與李麗珍從房間窗戶墜落地面，星爺在兩人下墜的過程中，赫然發現張曼玉就在下方，便在落地前一掌把李麗珍打回屋內，這「一掌」就是星爺主動加戲。

黃百鳴透露星爺找他說要這樣演，起初覺得這太無厘頭了，別人來演肯定不行，但星爺詮釋就很合理：「因為大家都接受了周星馳是無厘頭的！」黃百鳴更透露：「他的演繹真是很好，譬如『無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症』就是他的個人表演，又或是他用雙腳跟自己猜拳『誰淫蕩啊？你淫蕩！誰淫蕩啊？我淫蕩！』也都是他自行發揮！」不過也多虧他的喜感演技助攻，讓本片上映後引爆轟動，更創造4899萬港幣（約新台幣1.91億元）票房佳績。

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