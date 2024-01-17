謝震廷遭前女友控施暴、不付房租 曬「證據」反擊：不再忍讓絕對提告

歌手謝震廷5日驚爆與女子發生爭執，當街持水果刀，遭保全和警方制伏，且被上銬送醫。而他到派出所做完筆錄後於社群直播澄清無傷人意圖，並控訴是前女友獨吞租屋押金，要求對方還錢。

而據「ETtoday星光雲」報導，女方控訴謝震廷施暴且長期不付房租，謝震廷今亦透過社群公開轉帳畫面反擊女方說法。

謝震廷於IG反擊女方，指對方提出不實指控，他表示「試圖採取降級策略讓彼此能好聚好散，但無奈對方始終不予理會」，也無奈稱整件事遭扭曲，他的名譽清白早已不復存在。謝震廷坦言，自知身為公眾人物需承受許多壓力與罵名，過往他選擇忍下來，但這次事件上升到警方出動，涉及法律，法庭證明，他不再認讓：「絕對到法院提告」。他亦強調押金與採購家具的費用依舊被前女友所侵佔。

謝震廷反擊女方說法。圖／截自IG／elihsiehmusic

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