前元祖少奶安晨妤遭爆當小三 正宮發聲「公開證據」喊告

前元祖少奶安晨妤離婚3年後，近日被爆與一名已婚醫師搞不倫，她昨(16日)發出4點聲明否認，強調自己也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍後，對此，醫師老婆今(17)日發出律師聲明反擊。

安晨妤近日被週刊爆料介入已婚醫師傅一新與老婆張書維的婚姻，她昨在聲明中提到，自己絕無介入他人婚姻，強調「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍」也揚言會對爆料者提告，要求正宮公開道歉。

張書維律師聲明。圖／張書維律師提供

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