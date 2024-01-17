美女YouTuber驚傳35歲猝逝 才新婚4個月「疑心臟驟停」
美國知名美妝YouTuber米拉「Mila de Jesus oficial」時常在網路上與人互動，不僅有超過10萬訂閱，而她除了分享勵志的減肥歷程，更是人氣極高的美妝網紅，在IG上也有6萬多名粉絲，近期卻突傳死訊，享年35歲，她的社群也證明此事，有傳聞指出她是因心臟驟停離世，但未獲證明。
外媒「每日郵報」報導，35歲的米拉出生於巴西，目前已經住在美國好一段時間，她去年7月曾說自己罹患乾癬，導致紅斑遍佈全身很困擾，更有近8成的皮膚受到影響，也一直在透過持續的就醫、擦藥治療，未料幾個月之後就傳出死訊，而她與丈夫喬治育有4名子女，卻一直到4個月前才完婚，驟逝之後已發出訃告證實死訊，雖未說明死因，但有消息指出，米拉疑似是因心跳驟停送醫不治，讓眾多粉絲無比不捨。
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