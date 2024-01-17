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aespa來台尾牙演出獲好評 網羨慕：良心企業

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
aespa。 圖／擷自臉書
aespa。 圖／擷自臉書

韓國人氣女團aespa來台出席明基佳世達集團的尾牙活動，她們表演結束後，網上隨後就流出完整的表演影片，她們表演了5首歌，並接受主持人Sandy訪問，還與台下的員工們大合照，帶來近30分鐘的演出。

aespa這次表演了「Drama」、「Trick or Trick」、「Hold On Tight」、「Spicy」、「Next Level」5首歌曲，在接受訪問時也學了幾句中文新年吉祥話，稱嘆台灣的美食，想要在表演結束後，再去好好品嚐更多美食，也希望這次來台能夠去夜市看看，之後她們在舞台上與台下的大家合照，Sandy更笑稱「請問我站在這邊會不會揍我，那我站旁邊一點點」。

網友們看了影片紛紛大讚「沒想到能在尾牙看到這種等級韓團太狂啦」、「本Aespa粉表示：有把舞團也帶來是真的對這個活動很重視，一般的除了打歌或大舞台才會帶舞團，他們真的很好」、「唱私人尾牙舞蹈卻絲毫不划水！！魅力值爆表了啦」。

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