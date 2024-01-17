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本土劇女星李沛綾離婚大地主！認前夫負債嚴重贍養費都付不出

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
李沛綾目前努力拍「愛的榮耀」。圖／民視提供
李沛綾目前努力拍「愛的榮耀」。圖／民視提供

八點檔惡女專業戶李沛綾，2005年嫁給台中大地主老公後，就淡出演藝圈，2023年她復出拍攝八點檔，當時就傳出因為老公投資失利，如今再被爆出她已簽字離婚。

李沛綾所屬的鳳凰藝能剛才回應證實李沛綾與前夫已經在去年協議離婚，過程平和且理性。

鳳凰表示由於李沛綾前夫經營民宿多年，資金與投資設點擴充速度未能有效調控，導致負債壓力沈重。雙方對經濟與生活的認知，出現極大差異，雖努力磨合與適應，但仍難獲得共識。雙方協議離婚。

由於前夫負債嚴重，難以支付贍養費，離婚對男女雙方都會有感情與自尊上的傷害，甚至會自我價值感受挫，無論分開是什麼樣的原因，當下的心情只有低盪。但為了迎接未來，李沛綾都將勇敢去面對。

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李沛綾(右)目前努力拍「愛的榮耀」。圖／民視提供
李沛綾(右)目前努力拍「愛的榮耀」。圖／民視提供

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