百變人間芭比！陳美鳳「滿頭白髮」太性感引網暴動

67歲女星陳美鳳日前出席假髮活動時，頂著一頭粉紅色短髮亮相，低胸黑色緊身洋裝露出一雙修長雙腿，許多網友看完照片驚喊：「以為是韓國女團」。近日她再度曝光新造型，一頭白髮再度引發熱議！

陳美鳳近日再度曝光新造型，只見她頂著一頭亮麗白髮、搭配上粉色墨鏡、絨毛外套與粉色長褲，看起來宛如真人芭比。她在臉書寫下：「感覺可以出任務，但又不知道去那好？？？過年很適合換個造型和髮色耶！」。

照片一出，再度引來網友們狂讚：「任何髮型都適合美鳳姐，任務成功」、「時尚的百變美鳳姐」、「天啊，好好看！我也想這樣～～」、「美鳳姐好適合不同顏色的髮色喔」、「真的好適合過年的造型髮色」、「漂亮唷！變年輕了喔」、「百變的美鳳姊！」。

陳美鳳曝光新造型，再度引發熱議論。 圖/摘自臉書

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