邰智源大選夜「現身這場合」網驚呆 郭昱晴喊話：大家不吵架喔
郭昱晴這次代表民進黨參選不分區立委順利當選，更成為「藝人中唯一上榜」，日前她分享開票日當晚的活動現場大合照，網友見到邰智源也在場，都忍不住感到吃驚，而郭昱晴也喊話「大家不吵架喔！」
邰智源多年前因為木曜的一日市長系列，而且選前柯文哲也再次上了木曜4超玩的節目，讓外界都以為他是柯粉，因此當見到郭昱晴與邰智源的合照，不免感到有些吃驚，郭昱晴也解釋「邰哥開票當天現身競總，其實也代表他同樣挺台⋯」也呼籲大家「選完了，還是要團結」。
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