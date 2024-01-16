前元祖少奶安晨妤被爆介入「已婚醫師婚姻」 火速發4點聲明駁斥

前元祖少奶安晨妤離婚3年後，近來被爆出與一位已婚醫師搞不倫，爆料者是正宮的閨密，還讓男方儘速離婚，並以投資名義向男方借錢，新聞曝光後，她也火速發出4點聲明否認。

安晨妤在聲明中提到，自己絕無介入他人婚姻，與男方認識是因為雙方的小孩常玩在一起而成為朋友，也從未與男方單獨約會過，兩人見面都有小孩或其他友人同時在場，更強調「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍」也揚言會對爆料者提告，要求正宮公開道歉。

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