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愛錯人代價太大！朴敏英再被挖收了前任2.5億

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
朴敏英至今難擺脫前任造成的陰影。圖／摘自OSEN
朴敏英至今難擺脫前任造成的陰影。圖／摘自OSEN

朴敏英主演的新戲「和我老公結婚吧」播出反應不俗，然而韓媒還沒放過她，「Dispatch」爆出朴敏英曾收下前任給的2.5億元（約500萬元台幣），代表她先前自稱分文未取並非事實。

朴敏英2022年和富商姜鍾賢交往，怎料對方是個挪用公款的詐欺犯，外界質疑他把騙來的錢用在女友身上，連帶影響朴敏英聲譽。朴敏英先前在出席「和我老公結婚吧」記者會時，坦言去年身心狀態極差，一度去精神科求診，感謝這部片讓她重新找回生活重心。

她整個人明顯被感情拖垮，面容憔悴強顏歡笑，體態比過去更加消瘦。而她也承諾不會再讓自己與不光彩的事情沾邊，然而還沒等她走出情傷和名譽受損的陰影，「Dispatch」就公開了姜鍾賢匯款給朴敏英的細流帳目，打臉朴敏英過去曾說絕無接受另一半金援。

「Dispatch」掌握到朴敏英以三種不同方式，收下了從姜鍾賢方匯出的2.5億元韓幣，作為生活零用錢。正是因為這筆帳款，，「Dispatch」認為朴敏英還是有使用非法錢財的嫌疑，懷疑她這樣也算是不當獲利。

多數粉絲為朴敏英叫屈，畢竟當時她是在交往中，另一半送紅包讓女友去買禮物並不為過。而且姜鍾賢挪用公款金額超過600億韓幣，2.5億根本是九牛一毛，朴敏英錯愛一場還要被放大檢視，讓粉絲感到相當心疼。

朴敏英公司原本拒絕「Dispatch」求證，直到報導曝光才公開回應，證實姜鍾賢確實匯錢到朴敏英帳戶，雙方在交往期間有轉帳往來，但絕非外界影射的金援。公司再次強調朴敏英過去被誤會了一年，這些指責和批評她概括承受，對於沒能三思而後行深感後悔。如今她正透過新作重新出發，希望外界把焦點放回她的專業表現上，別再以訛傳訛。

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