曾痛罵邱澤渣男！名製作人又開砲轟「小周芷若」人品差

大陸知名製作人于正曾罵台灣男星邱澤，因答應接戲後又與別的劇組簽約，而痛罵「渣男」，如今在拍攝新劇「五福臨門」前，被「小周芷若」祝緒丹無預警放鳥，讓他氣得在社群上開罵：「人品差以後怎麼混？」引起網友熱議。

于正製作「宮」、「延禧攻略」等劇在業界享有盛名，大砲性格也經常受討論。他為籌拍「五福臨門」，女1由誰勝任引起外界好奇，近日他透露，祝緒丹原本態度積極，表示不在乎番位，並承諾接戲，怎料卻突然跳票，「很漂亮戲也很好的一個女生，給個機會吧，結果不知道為什麼，她又要去演那個女一號了（指去當別部的女主角），開拍前突然人沒了很嚇人。」後來是吳宣儀來救場，他稱讚：「她是非常棒的女孩，人品巨好，就是在人困難的時候來幫忙。」

有網友認為要不要演出是雙向選擇的問題，對此于正火大回應：「這麼希望我陰陽怪氣，那麼我陰陽怪氣給你看！連她公司都不站她，你算啥呀？！」于正還公開與祝緒丹公司「嘉行」工作人員的對話，傳訊痛批：「我沒想到會這樣，這個角色我之前是定了人了，是你們找過來，陳超一而再再而三地說服我，我想反正我要用新人，預算也不夠，才同意了，結果開機在即突然放我鴿子，一個演員人品如此之差，如此之不講誠信，以後怎麼混？」「嘉行」工作人員則緩頰：「她也是太想要機會，一下被女主的機會沖昏了頭，我們也氣了一晚上，還是得讓她走正，得教她。」

祝緒丹遭到于正暗諷不講誠信、人品差。圖／摘自微博

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