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被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」 喊不會退民眾黨

承認演藝圈比較好賺 Sandy曝教書時薪360

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
吳姍儒(右)在爸爸吳宗憲鼓勵下進演藝圈。圖／中天提供
吳姍儒(右)在爸爸吳宗憲鼓勵下進演藝圈。圖／中天提供

中天「小明星大跟班」日前討論「如果再給你一次機會，你還會選擇轉行當藝人嗎」，藝人趙正平提到當初進演藝圈的過程：「那時候談話性節目開始當道，綜藝節目的製作人常常看到我在公司涼涼的，他問我有沒有興趣上節目聊幕後的事情，誰知道錄了3個月之後，收視越來越好。」

趙正平還因此和梁赫群、林智賢組團出唱片：「本來以為在節目聊聊就算了，沒想到就被唱片公司簽下來，而且不要看我們長這樣，我們居然被邀請去參加公益活動。」如今入行已15年，趙正平坦言已經有職業倦怠：「初衷沒了，我剛上綜藝節目真開心，還有在這個行業有時候得失心會很重，所以如果能再選擇的話，我想去當演員，體驗各種不同角色的人生。」

謝忻進演藝圈完全是誤打誤撞：「去參加瓜哥的配對節目，瓜哥對我說『妹妹，我覺得妳天生要吃這行飯』，我去了製作公司，製作人對我爸媽說『你女兒不漂亮，但有人緣、口才好』，我就這樣進入演藝圈。」後續謝忻的表現也很亮眼，還獲得金鐘獎：「那是我在演藝圈的高光時刻，尾牙活動接不完，我也在那時候賺到人生的房子、車子，但我在這圈子看到太多人情冷暖，很多時候要迎合廠商或網友去做自己不想做的事，或者心情不好還要陪笑，所以如果再選一次，我不會再走這個圈子。」主持人吳宗憲也回憶起Sandy剛入行時：「同學愛她愛得要死，我為了要把她從學校裡拉出來，學校還抗爭啊！但後來是她也覺得演藝圈比較好賺。」Sandy聽完則哭笑不得：「沒那麼誇張，但也是啦，我那時候（教書）1小時360塊。」

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