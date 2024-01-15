剛到目的地！3歲愛女坐地哭鬧 男星掉頭回家「小孩的教育不能等」

張捷與夏如芝2020年3月登記結婚，女兒小芝麻已3歲，近日夫妻倆帶著女兒外出遊玩，不料才剛到目的地，女兒便坐地哭鬧，讓他毅然決然放棄行程直接返家，表示「希望這次的經歷，芝麻會謹記在心。」

張捷表示，當天一早全家人開心出遊，不料才剛到達目的地，女兒卻因為不想使用公共廁所，開始坐地哭鬧。他直言，本來想多待一會兒逛逛，但看到女兒的哭鬧讓他當機立斷決定返家，認為「小朋友的教育不能等，以後還是有機會來」，也希望藉著這次的經歷改善女兒的愛哭鬧的行為。

發文一出，引來網友們紛紛讚賞，「從小就要教」、「這樣教導的方式不錯」、「辛苦了.機會教育不能等」、「身體力行是教育的示範，支持你們～」、「家有這年紀的孩子真的辛苦了 感同身受中」。

張捷臉書如下： 一早開心的出門玩

沒想到才剛到目的地

這小孩就開始發脾氣🙂

就因為不想上外面的馬桶！

雖然我們也想在逛一會兒

但我們還是決定直接回家🥲

小朋友的教育不能等

以後還是有機會來

希望這次的經歷

芝麻會謹記在心 P.S很開心我跟老婆的想法一致😊

哭哭的芝麻，是不是很可怕啊😂

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