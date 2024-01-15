選後回歸「少康戰情室」 趙少康明進棚繼續主持錄影

趙少康臨危受命出任2024副總統候選人，雖最後惜敗，但他黨內呼聲不減反增，更被視為是下一任國民黨主席的最佳人選，但趙少康選後幾乎不再公開露面，今傳出他將回歸「少康戰情室」繼續主持，對此TVBS也做出回應。

TVBS表示，因應廣大觀眾要求，趙少康於參選任務結束後，將於16日正式重返TVBS 56台節目，回歸主持身分，秉持媒體中立、客觀、公正精神，深度剖析國際政治、國內大事及兩岸相關話題，帶給觀眾不一樣的新聞視野。

商品推薦