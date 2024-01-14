「芭比」瑪格蘿比腳太美讓粉絲瘋狂？ 砸重金保險玉足
好萊塢紅星的招牌部位大不相同，過往不乏砸重金為自己身上部位買保險的例子，根據最新「國家詢問報」，又有新的經典案例：超熱賣大片「Barbie芭比」女主角瑪格蘿比，由於一幕她脫下鞋子的腳部特寫，讓影迷覺得她的玉足簡直完美，不僅足弓彎曲度無可挑剔，腳趾也夠纖長，這一個畫面使得很多人從此迷戀上她的腳，她自己也開始對這雙腳呵護備至，時常保養，有如儀式一般的重視。
「國家詢問報」稱瑪格蘿比砸了大錢在足部的養護上，從足浴、到包覆調理、反射療法、刷洗、上油與潤膚露等，花樣繁多，她更買了數千萬美元的腳部保險，就為了這雙完美的腳能夠受到最周全的保護。「國家詢問報」報導，瑪格蘿比這樣做，並不會太誇張，昔日茱莉亞羅勃茲也曾傳花3000萬美元為她的微笑保險，珍妮佛洛佩茲是花2700萬美元替翹臀保險，泰勒絲則是4000萬美元為一雙美腿投保，瑪格現在也加入了她們的行列。
更多推薦
▪張學友香港開唱爆「人疊人」意外！歌神現場救援全目擊
▪「蜘蛛人」情侶驚傳情變！她一個動作讓影迷都擔憂
▪天價巨債還沒還完！澎恰恰錄影「暴瘦五公斤」
▪子瑜帶志效、定延遊九份！合照變表情包粉絲大讚可愛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言