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「芭比」瑪格蘿比腳太美讓粉絲瘋狂？ 砸重金保險玉足

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
瑪格蘿比被傳高價為雙腳買保險。（路透資料照片）
瑪格蘿比被傳高價為雙腳買保險。（路透資料照片）

好萊塢紅星的招牌部位大不相同，過往不乏砸重金為自己身上部位買保險的例子，根據最新「國家詢問報」，又有新的經典案例：超熱賣大片「Barbie芭比」女主角瑪格蘿比，由於一幕她脫下鞋子的腳部特寫，讓影迷覺得她的玉足簡直完美，不僅足弓彎曲度無可挑剔，腳趾也夠纖長，這一個畫面使得很多人從此迷戀上她的腳，她自己也開始對這雙腳呵護備至，時常保養，有如儀式一般的重視。

「國家詢問報」稱瑪格蘿比砸了大錢在足部的養護上，從足浴、到包覆調理、反射療法、刷洗、上油與潤膚露等，花樣繁多，她更買了數千萬美元的腳部保險，就為了這雙完美的腳能夠受到最周全的保護。「國家詢問報」報導，瑪格蘿比這樣做，並不會太誇張，昔日茱莉亞羅勃茲也曾傳花3000萬美元為她的微笑保險，珍妮佛洛佩茲是花2700萬美元替翹臀保險，泰勒絲則是4000萬美元為一雙美腿投保，瑪格現在也加入了她們的行列。

「Barbie芭比」瑪格蘿比的玉足令許多影迷癡迷。圖／摘自X
「Barbie芭比」瑪格蘿比的玉足令許多影迷癡迷。圖／摘自X

茱莉亞羅勃茲曾為己的招牌笑容高額投保。（路透資料照片）
茱莉亞羅勃茲曾為己的招牌笑容高額投保。（路透資料照片）

泰勒絲是替自己的一雙長腿買了高價的保險。（路透資料照片）
泰勒絲是替自己的一雙長腿買了高價的保險。（路透資料照片）

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