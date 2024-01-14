前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異！
多年沒再談感情的湯姆克魯斯，去年12月突然被揭露和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃陷入熱戀，兩人不只在倫敦各大私人會所低調約會，還曾經混進去海德公園最具人氣的冬日樂園、沒有被認出來，阿湯更傳砸下大錢請艾西娜吃台幣兩萬元一頓的海鮮大餐，八卦小報更是三不五時有最新的進展。只是，看在曾與他結婚11年的妮可基嫚眼中，處處透著詭異。
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾是好萊塢最受矚目的明星夫妻，原本她是來自澳洲的年輕女星，他那時已是影壇最紅男星之一，婚後她的事業跟著突飛猛進，雖然婚姻終以離異做收，在離婚後的兩年她就登上奧斯卡影后寶座，達到他都沒實現的成就。可是兩人分手後即形同陌路，不只沒有公開聯絡，當時一起收養的一雙子女也都全部倒向阿湯，也難怪妮可對於阿湯的熱戀實在很難單純給予祝福。
根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，消息人士稱妮可基嫚覺得湯姆克魯斯好多年沒戀愛、一下子馬上愛得瘋狂，一點都不合理，充滿「演戲」的痕跡，讓她更珍惜目前有丈夫凱斯厄本及兩個女兒一起生活的幸福。她自己很清楚湯姆克魯斯談戀愛、結婚真正是什麼樣子，他不是不能砸大錢請大餐，可是在明顯的示好之外，沒有太多實質的感情。就算艾西娜被他目前的表現打動，總有一天他會被其他事情給吸引、覺得無聊，到時候艾西娜就會想把他甩掉。
「國家詢問報」引述消息來源的說法，稱妮可基嫚相信，等到艾西娜再跟湯姆克魯斯多相處一點，開始要面對他超強的自我與奇怪的生活型態，就會讓這段戀情破局，一如湯姆克魯斯過去的那幾段一樣。
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