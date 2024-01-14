他敗選成國民把拔！帥兒震撼全台 被讚千年一遇美男子

民進黨現任立委鄭運鵬挑戰3連霸失敗，一夜之間卻成為「國民把拔」，由於高顏質帥兒「德德」瞬間爆紅，帥氣斯文外型不只被封為台版車銀優，還有人讚是千年一遇美男子，大批粉絲湧入鄭運鵬的社群喊公公、把拔，只求成為他的媳婦。

德德目前的社群雖未Po文，但已多達4.9萬人追蹤，幾乎是爸爸鄭運鵬的2倍，而他的外型不只迷倒許多網友，現也傳出有許多演藝圈經紀人表達高度興趣，鄭運鵬有望成為星爸。對於兒子的爆紅，鄭運鵬昨Po文自稱「鄭運鵬兒子的爸爸 敬上」，還要大家別忘記他才是鄭運鵬兒子的爸爸，相當幽默。

另有網友翻出鄭運鵬年輕時的照片，表示兒子有「遺傳到爸爸」，「鄭運鵬年輕的照片，差不多就是那時候明星的顏值了吧，基因真的很重要」、「說實話，鄭和他老婆都長得不錯，兒子帥不意外」、「鄭運鵬本身就不錯了」、「在二十年前的新聞，鄭運鵬叫帥哥立委欸」。

商品推薦