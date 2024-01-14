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資深男星林義芳違反選罷法 遭檢舉「LINE群組拉票」親證實認錯

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
林義芳。 圖／擷自臉書
林義芳。 圖／擷自臉書

資深演員林義芳13日被檢舉在LINE群組上公開拉票，違反選罷法，而他本人親證實有此事，指出自己是誤傳訊息，之後也將訊息收回。

據「三立新聞網」報導，土城警方局接到民眾檢舉，林義芳13日在LINE群組中傳訊息替特地候選人拉票，而林義芳也證實訊息的確是他傳的，不過是不小心誤傳，在接到群組內的朋友來電後，就立即將訊息收回，目前尚未收到到案說明的相關通知。女兒也打電話來罵他「是不是老糊塗了」。

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