聽新聞
test
0:00 / 0:00
資深男星林義芳違反選罷法 遭檢舉「LINE群組拉票」親證實認錯
資深演員林義芳13日被檢舉在LINE群組上公開拉票，違反選罷法，而他本人親證實有此事，指出自己是誤傳訊息，之後也將訊息收回。
據「三立新聞網」報導，土城警方局接到民眾檢舉，林義芳13日在LINE群組中傳訊息替特地候選人拉票，而林義芳也證實訊息的確是他傳的，不過是不小心誤傳，在接到群組內的朋友來電後，就立即將訊息收回，目前尚未收到到案說明的相關通知。女兒也打電話來罵他「是不是老糊塗了」。
更多推薦
▪張學友香港開唱爆「人疊人」意外！歌神現場救援全目擊
▪「蜘蛛人」情侶驚傳情變！她一個動作讓影迷都擔憂
▪天價巨債還沒還完！澎恰恰錄影「暴瘦五公斤」
▪子瑜帶志效、定延遊九份！合照變表情包粉絲大讚可愛
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言