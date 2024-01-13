擁1760萬粉絲、曾登《富比士》 阿嬤網紅 Lynn Yamada Davis 驚傳病逝

阿嬤網紅「Cooking With Lynja」主人公Lynn Yamada Davis 驚傳離世，家人悲痛證實她於1日因癌症病逝，享壽67歲。

綜合外媒報導，Lynn Yamada Davis 於2019年被診斷出罹患喉癌，聲音受影響，2021年她又罹患食道癌，在當年就進行了治療，努力抗癌，但仍於今年年初出離世消息，兒子Sean Davis日前在Instagram上透露，媽媽葬禮已於9日在加州舉行，場面很溫馨。

Lynn Yamada Davis 為日裔美籍，畢業於麻省理工學院，她在2020年疫情期間拍攝料理影片，因其幽默獨特風格爆紅，受到網友喜愛，4年內TikTok就累積了1760萬粉絲，YouTube頻道及IG則分別有

973萬、230.5萬粉絲，並於2022年登上《富比士》雜誌「Top 50 Creators list 」。

Lynn Yamada Davis兒子曬出母親年輕時的照片。圖／截自IG／cookingwithlynja

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