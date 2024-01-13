「捍衛戰士3」真的要拍 劇本開始編寫 影迷卻這樣想？

湯姆克魯斯才剛傳出要與華納探索集團攜手合作，揮別過去長期併肩的老夥伴派拉蒙，馬上就又有新聞稱派拉蒙已開始籌備「捍衛戰士3」，上一集的編劇埃倫克魯格、導演約瑟夫考辛斯基扮演「公雞」的麥爾斯泰勒、「劊子手」葛倫鮑威爾都會歸隊，埃倫已在編寫劇本中。

派拉蒙此舉被懷疑是「護盤」，但「好萊塢報導」稱「捍衛戰士3」去年年底已在籌備，而且湯姆克魯斯和華納的新約也並非獨家，只是他1、2年才出1部片，各家片商必須搶他的時間，華納的新片有可能要再2、3年才能誕生。為免派拉蒙再霸佔阿湯，華納也在遊說他趕快先拍昔日叫好不叫座的「明日邊界2」，雙方搶人都打「續集牌」。

雖然「捍衛戰士：獨行俠」全球熱賣快15億美元，乘勝追擊理所當然，但網友卻也不一定都對再拍第3集充滿期待，反而認為第2集也把故事收得很完美，第3集要怎麼樣才能超越或是至少維持一樣的水準，大家不敢太有信心。

湯姆克魯斯是片商爭搶焦點。（路透資料照片）

商品推薦