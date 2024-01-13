選民的心意都帶了！于美人現身投票所「狀態超好」
以無黨籍身分投入台北市中正萬華區立委選戰的于美人，今天一早9點準時前往大理國小投票。于美人穿搭質感到位，雖然連日忙碌但狀態保持相當好，她秀出隨身帶著各界送的幸運物，希望選民的祝福為她帶來好運。
于美人熱情分享她平常都有攜帶選民送的幸運物，像是有各個宮廟的符令、孔雀王牌等，都是選民的祝福。「我都帶在身上，這是一趟非常特別的生命經歷。」
這段期間她密集走訪萬華和中正區，累到血壓不穩定。于美人笑說：「我今天早上量了，123很正常。」有趣的是，選民也知道于美人身體微恙，「我經常走在路上會問我有沒有吃血壓藥？今天血壓多少？彷彿她就住在我家樓上，很特別、溫暖、很有人情味的地方」。
而她的造勢晚會堪稱全台最有星味的場子，舞台上的好歌聲取代常見的政治口號。于美人除了感謝還是感謝，「昨天張秀卿還跟我說她晚上在五股有活動，結束後要趕過來，說要來我的選前之夜，幫我最後鼓勵一下，真的是非常感動。」
于美人心情篤定，昨晚一夜好眠，連選後心得都已經準備好了。她已經準備好要吃完早餐再上菜市場採買，「昨天收工後心情進入不一樣的狀態，生命就是這樣，回頭看才會清楚。但它又一直逼著你往前進，我真的到昨天才真的去回頭看我過去9個月經歷了那些事情，有非常多的感觸，很謝謝大家。」
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