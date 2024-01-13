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劉德華罕提育兒經 認「網管嚴格」曝11歲女兒沒手機沒用社交軟體

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
劉德華。圖／本報資料照
劉德華。圖／本報資料照

香港天王劉德華與老婆朱麗蒨育有11歲女兒劉向蕙，過往對私生活極其低調，幾乎絕口不提的他，近期宣傳電影時難得分享家庭生活，11日出席電影《潛行》謝票場活動，事後受訪時談到《潛行》主題是關於暗網犯罪，他也分享了育兒有特別注意網路安全的部分。

綜合港媒報導，劉德華談《潛行》電影主題，表示自己也會注意女兒上網狀態，在網路安全上管教甚嚴。他笑言：「就像你們說的是很難管，但還是必須要注意」，透露女兒沒有使用社交軟體和手機，「她沒有那些，她有iPad，但沒有手機，有需要手機就用我的。」

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