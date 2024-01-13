林襄傳退樂天女孩後吐心聲「遠離一切的那一天」 粉絲不捨：不要走

啦啦隊女神林襄12日傳出退出樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」，經紀回應「有其他球隊接洽中」，證實人員恐有異動，雖一切尚未定案，但也引起多人關注，還有網友整理出林襄上場次數銳減，猜測她因打破「禁愛令」遭冷凍，話題度持續燒。而林襄12日晚間於社群發文，吐露心聲表示想念「遠離一切的那一天」。

林襄12日晚間分享滑雪畫面，寫道：「好想念躺在雪裡遠離一切的那一天」，回憶去年首次接觸就愛上了滑雪，便決定升級配備再去享受滑雪樂，但她嘆這次行程天候不佳，只能玩一天，不過她也稱雪就是那麼浪漫。

而網友在傳出離隊消息曝光後再看她發文，覺得不捨，坦言很突然，留言「不要走😢」，也有人祝福她：「謝謝小襄這段日子的陪伴 雖然很不捨但還是祝福妳🥺 謝謝襄❤️」，也有人表示支持：「管你去哪裡 我永遠支持你」，甚至還有網友好奇問她是否要到日本發展？

林襄效力於樂天啦啦隊，也涉足唱歌、主持，去年更因世界棒球經典賽在場邊為中華隊應援而紅到登上日媒版面，後續還受邀到東京時裝週參加品牌服裝走秀，在日本具有知名度及不少粉絲，這次傳離隊，經紀人也透露林襄對日本職棒啦啦隊也有興趣，赴日發展顯然也是可能性之一。

林襄IG發文表示想念去滑雪的時光。圖／截自IG／95_mizuki

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