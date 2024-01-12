孫可芳挺孕肚投票 大選前有感：不狂熱卻自責過度冷漠

總統大選13日將登場，因懷孕正養胎的孫可芳也不忘盡公民義務，在IG限時動態上發文，透露自己看選舉公報做功課，預備要投下神聖一票，並有感：「從不狂熱，但也自責過度冷漠的自己。把它們全看完，盡一點公民責任吧。」

孫可芳也提到：「資訊的來源，都是被篩選、演算、掩蓋、誇大過的，生在2024的我們，如何用通透的視角看世界，也幾乎不可能中立客觀。今天決定自己做功課好好思考（但查詢的來源又如何真實？」

另外，孫可芳老公劉冠廷近來為新戲「非殺人小說」宣傳，劉冠廷劇中角色是個夢想成為演員，卻命運坎坷，一路不順遂，戲外的他如今已是金馬、金鐘的常勝軍，演技有目共睹。劉冠廷自曝，成為正式演員前，在臨演時期甚至不惜裝扮成B群膠囊演出廣告。

導演柯貞年加碼爆料，她執導的「天黑請閉眼」，劉冠廷有來試鏡，但當時沒有被選上，事隔多年導演忍不住好奇他那時的心情：「會覺得挫敗嗎？」劉冠廷毫不遲疑給出答案，「不會啊，我現在坐在這裡！」

隋棠劇中與劉冠廷上演激情親密戲，她坦言，這是拍攝這部作品心理壓力最大的部份，不僅和導演一直溝通，拍攝前做足功課準備，導演甚至事前還給他們看比較情慾的影片。隋棠表示當時心裡面做了最壞的打算，「因為有些尺度真的大到…哇塞…」。等實際開拍後，心裡的石頭就放下了，她說，因為鏡頭裡的美跟氛圍導演是非常要求，是一個氛圍流動比較強烈的戲。

隋棠以神秘、赤裸及標籤來形容這次飾演的角色「林夢」，她解釋，因為林夢很做自己，不太跟鄰居打交道，充滿神秘感；個性上很真實，在愛的人面前非常赤裸、勇敢。而大部份的人看到的林夢，長得像小三，行為好像很風騷，一定有什麼不可告人的背景秘密，這都是大家給她貼的標籤，這些不見得是真實的她。

劉冠廷形容「非」劇是他演出到現在，自己最期待的一部戲，因為所學的技巧與技能全都用上了，很期待觀眾看過後，看他在表演上到底有沒有成長。「非殺人小說」21日起每週日晚間8點於八大戲劇台全台首播，17日起，每週三晚間6點於CATCHPLAY+影音平台上架。

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