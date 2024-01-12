ENHYPEN驚見「韓版謝霆鋒」！成員真實反應曝光

韓國新生代男團ENHYPEN周末即將在台開唱，他們首度造訪台北，7名大男孩難掩興奮，因為農曆新年將至，他們特地學了中文賀年吉祥話，努力說出「新年快樂」、「恭喜發財」，還不忘加碼「生日快樂」、「謝謝」、「我愛你」，笑稱已經把跟粉絲學到的全部都講完了。

他們昨天抵台後，已經先嗑一波小籠包，平均一人吃掉一籠，戰鬥力不算特別突出。JUNGWON說小時候和家人來過台北，當時看過野柳女王頭，「聽說越來越薄，想知道女王頭現在變成怎樣。」JAY小時候也來過台灣，難忘喝了奶茶，這次想買些伴手禮帶回去。

不少粉絲都認為JAY撞臉謝霆鋒，JAKE一聽到這個話題當場先道歉，用中文直呼「對不起」。JAY有些害羞地表示，常常看到粉絲訊息這樣說，對此很感謝，也覺得很榮幸，希望日後有機會能和謝霆鋒本尊見面。

JAKE在訪談中活潑個性藏不住，當大夥七嘴八舌討論群組誰最多話時，JAKE以近乎破音的音量大喊：「難道是我？」最後成員們多數投票給JAY，原來他常常在群組分享搞笑影片，但常常無人接話，他不以為意，還會自言自語延續話題。

ENHYPEN成員們感情甚篤，隊長JUNGWON還不到20歲，卻能領導多位哥哥們。他自謙沒有特別的溝通技巧，「與其說是我領導。不如說大家一起努力。」SUNGHOON稱讚JUNGWON，「我們很依賴他，他最聰明也最靈光，會給我們很多建議。情緒也很穩定，這很重要。」

JUNGWON也在受訪時展現機智長才，當大家都在思考想要擁有什麼超能力時，JUNGWON直接說：「我希望擁有只要許願就能成真的超能力。」而當大家討論日文韓文切換時容易搞混時，JUNGWON幽默補充：「像我只會一國語言，就沒這個困擾啦！」

ENHYPEN開心第一次造訪台灣。記者李政龍／攝影

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