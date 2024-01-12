阿部瑪利亞疑誤當小三被校花正宮控訴 經紀公司回應了
日本女星阿部瑪利亞來台發展主持網路節目《木曜4超玩》人氣大漲，近期被網美正宮焦圓圓公開質問「為什麼這樣對我」，傳出疑似捲入感情糾紛誤當小三。而據「CTWANT」報導，阿部瑪利亞經紀人回應稱公司不會特別過問藝人私下交友狀況，感謝大家關心。
焦圓圓日前於阿部瑪利亞IG新年貼文下留下「幹嘛鎖訊息呢」、「新年被妳毀了啦 為什麼這樣對我」、「為什麼要刪我的留言？我們還沒處理好呢」言論，引起網友好奇，於Dcard發文問：「阿部瑪利亞做了什麼？」，引起熱議。
後來更有自稱「圓圓本人」及「圓圓男友」的人留言回應，雖然兩人都未明確說明來龍去脈，但網友則從文字內容分析應該是感情問題，阿部瑪利亞恐在不知情情況下誤當小三，但阿部瑪利亞未對此回應，經紀人則表示藝人私生活不特別過問。
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