湯姆克魯斯驚傳跳槽！「不可能的任務」真的要完結？

走紅好萊塢超過30年的湯姆克魯斯，最新動態再一次驚動業界：他將與華納探索集團攜手拍攝一連串新片，包括有可能成為繼「不可能的任務」之後的下一個大型商業片系列。由於他主演派拉蒙出品的「捍衛戰士」揚名國際，之後「霹靂男兒」、「黑色豪門企業」、「神隱任務」、「不可能的任務」系列等都在派拉蒙，彼此關係非常深厚，外界都視他為派拉蒙的頭號巨星，因而他將另投華納，外界都在揣測背後原因，甚至直指「不可能的任務：致命清算 第一章」北美票房失利，恐是他改牽手華納的關鍵。

根據「好萊塢報導」，湯姆克魯斯動向不容小覷，不只是商業布局而已，一般觀眾不可忽視即將帶來的變化，過往大家都以為他在派拉蒙有自己的製作公司，其實雙方之間並沒有正式的產製合約，一直是以過去攜手的良好默契在延續，然而這一次他到華納旗下，據稱會設立自己的公司，那就有很大的不同，他有可能往後的事業重心都會放在華納，與派拉蒙分手。尤其他打算在華納另外打造新的賣座大片系列，就表示接下來的演藝事業主力會放在這個系列上，能再外接其他公司影片的機會就不太多，畢竟他多半一年只會出一部大片。

為何湯姆克魯斯與派拉蒙那麼多年的情誼終於走到盡頭？除了華納探索的高層早就積極爭取他之外，也和「不可能的任務：致命清算 第一章」成本過高、北美賣座遠不如預期將讓派拉蒙虧本有關。湯姆克魯斯與派拉蒙前年才因「捍衛戰士：獨行俠」共創高峰，一年之後就為了「不可能的任務：致命清算 第一章」弄到要分手，見證了演藝圈「沒有永遠的朋友」。「好萊塢報導」稱派拉蒙方面對於湯姆克魯斯主導性太強，又一意孤行讓片子成本變得太高，感到很不滿，對於上片檔期與方式也都不太退讓，想不到片子推出後果真票房不理想，創下該系列在北美賣座的第2低，只比第3集好，甚至不如快30年前上映的首集，使外界對於下一集的票房產生疑慮。有意思的是，派拉蒙在第3集之後，就曾與湯姆克魯斯暫停合作了快5年，才藉由該系列的第4集重新攜手。在湯姆克魯斯未來可能常駐華納，又要發展新的商業大片系列，「不可能的任務」恐將再一次進入休眠期，或者由他主演的這個版本就會正式結束。

另方面，湯姆克魯斯對派拉蒙也有意見，他們一度在「捍衛戰士：獨行俠」上映前要讓該片於戲院放映45天後就上串流平台，他差一點要動用律師打官司來爭取反制，當然因為片子在戲院賣座超熱烈，派拉蒙沒有太早讓該片在串流上架。可是派拉蒙為了全力發展的Paramount+，要求湯姆克魯斯允許他們開拍「不可能的任務」或是「霹靂男兒」影集，也影響到湯姆克魯斯對他們的信心，感覺華納探索也許是個更安穩的單位。

其實湯姆克魯斯和華納也曾有頗深的淵源，他在美國第一部票房大賣、打響知名度的「保送入學」，就是華納的影片，之後與前妻妮可基嫚合演的「大開眼戒」、史詩巨作「末代武士」、和布萊德彼特合作的「夜訪吸血鬼」等片也都是在華納。選擇華納會不會讓他再創造下一階段的輝煌演藝生涯？各方都拭目以待。

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