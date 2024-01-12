快訊

超越往年！返鄉投票潮湧現...雙鐵賣74萬張票 南下中長途下午起全滿

服務對象是人民非意識形態 柯文哲：政黨合作看議題

南科男持刀刺死情敵還放火燒！「這原因」二審判無期

選前倒數1天大姊大張小燕表態：絕不能把寶島變成戰場

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
張小燕退休至今已3年。（取材自臉書）
張小燕退休至今已3年。（取材自臉書）

演藝圈大姊大張小燕，這次總統大選倒數1天終於表態，她在臉書寫下：「最近流傳一句話，你有你的選哲，我有我的美德，但在我們之間的友宜勝過一切！」

她說，常讓我困擾的是一到選舉，親朋好友之間感情就會撕裂！可是，選舉是民主的象徵，應該尊重每一個人的選擇！所以，希望「我能選出一位領導人，他不要像政客，只會說好聽的話，但他是一位會好好做事的人。我希望我能選出一位領導人，不會讓我們的孩子去『打仗』絕不能把寶島變成『戰場』，我希望我選擇的這位領導人，他是從基層做起，因為他才會知道，一個國家的運行，是所有的基層人員胼手胝足一起努力完成的，他會珍惜。」

張小燕呼籲，1月13號都應該去投票，生活在寶島上，能夠為自己的幸福投下神聖的一票，是責任也是福氣，底下並附上一張比上ok手勢的照片，讓粉絲一看就知道她心目中的人選，也紛紛熱烈回應。

編輯推薦

延伸閱讀

《黑暗榮耀》間諜大嬸廉惠蘭「真實模樣」凍齡20歲 網驚：變超美

23歲正妹職業是軍人！自爆長官掏「身分證」追求：配偶欄空的

身高170！謝金燕跨年熱舞「暴瘦2公斤」 公布真實體重網嚇傻

大S「剝蝦論」曾讓福原愛尷尬！日調查：台男幫女生剝蝦是基本禮儀

相關新聞

白冰冰轟孩子遭殺害還要納稅養死刑犯 他預言撼動選情

藝人白冰冰曾因為愛女白曉燕的命案，數度發表反對廢死意見

選前倒數1天大姊大張小燕表態：絕不能把寶島變成戰場

演藝圈大姊大張小燕，這次總統大選倒數1天終於表態，她在臉書寫下：「最近流傳一句話，你有你的選哲，我有我的美德，但在我們之...

回憶殺！《辣妹過招》20週年推新版 琳賽蘿涵現身首映狀態驚人

好萊塢女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）主演過多部經典青春校園劇，包括《天生一對》、《辣妹過招》、《辣媽辣妹》等作品，台灣觀眾也很熟悉，其中《辣妹過招》於今年邁入上映20週年，更推出新版《Mean Girls The Musical》，12日於美國正式上映。日前舉辦首映時，琳賽蘿涵也出席力挺，勾起回憶殺，而她的模樣變化也引起討論。

殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

名模殷琦農曆年前報喜，順利產下第二個兒子，因為還是兔年，小名「兔寶」，目前正在坐月子的殷琦說，她每天看著老公和3歲大兒子...

戴立忍體悟單親爸艱難 曝與生父辛苦回憶

戴立忍主演新片「明天比昨天長久」探討疏離的父子關係，戴立忍片中遠從台灣到新加坡謀生，背負獨自撫養兒子的責任，處於社會底層...

何如芸赴韓住高級豪宅、吃米其林餐廳 超狂人脈竟是韓國大咖男星

何如芸近日前往韓國旅遊，獲得友人的韓國朋友幫忙，不僅可以住在首爾一處高級住宅區，還不用排隊就能吃到米其林餐廳，最後她曝光與這位韓國朋友的合照，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。