選前倒數1天大姊大張小燕表態：絕不能把寶島變成戰場

演藝圈大姊大張小燕，這次總統大選倒數1天終於表態，她在臉書寫下：「最近流傳一句話，你有你的選哲，我有我的美德，但在我們之間的友宜勝過一切！」

她說，常讓我困擾的是一到選舉，親朋好友之間感情就會撕裂！可是，選舉是民主的象徵，應該尊重每一個人的選擇！所以，希望「我能選出一位領導人，他不要像政客，只會說好聽的話，但他是一位會好好做事的人。我希望我能選出一位領導人，不會讓我們的孩子去『打仗』絕不能把寶島變成『戰場』，我希望我選擇的這位領導人，他是從基層做起，因為他才會知道，一個國家的運行，是所有的基層人員胼手胝足一起努力完成的，他會珍惜。」

張小燕呼籲，1月13號都應該去投票，生活在寶島上，能夠為自己的幸福投下神聖的一票，是責任也是福氣，底下並附上一張比上ok手勢的照片，讓粉絲一看就知道她心目中的人選，也紛紛熱烈回應。

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