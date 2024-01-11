回憶殺！《辣妹過招》20週年推新版 琳賽蘿涵現身首映狀態驚人

好萊塢女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）主演過多部經典青春校園劇，包括《天生一對》、《辣妹過招》、《辣媽辣妹》等作品，台灣觀眾也很熟悉，其中《辣妹過招》於今年邁入上映20週年，更推出新版《Mean Girls The Musical》，12日於美國正式上映。日前舉辦首映時，琳賽蘿涵也出席力挺，勾起回憶殺，而她的模樣變化也引起討論。

《Mean Girls The Musical》官方IG日前分享首映會大合照，琳賽蘿涵以一襲露腰黑色禮服現身，高貴艷麗，對比當年青春學生樣，如今大展女王氣勢，她也於個人IG分享穿搭，包括名媛Paris Hilton、超模Tyra Banks、女星Selma Blair等一票藍勾勾都來留言，不少網友回憶青春也讚琳賽蘿涵是「讓人驚豔的女王」。

童星出身的琳賽蘿涵試演多部YA片成為家喻戶曉的女星，然而她也一度爆出童星長大崩壞話題，包括吸毒、酗酒等問題，近年才重新振作，並於2022年7月與男友巴德爾沙馬斯（Bader Shammas）結婚，隔年迎來愛的結晶，產後更迅速恢復身材，狀態可說是相當好。

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琳賽蘿涵分享《Mean Girls The Musical》首映會上穿搭。圖／截自IG／lindsaylohan

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